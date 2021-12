Ancora un rinvio per la Gas Sales Bluenergy: slitta il recupero con Vibo

Ancora un rinvio per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: la Lega Pallavolo Serie A informa che la gara tra i biancorossi e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, in programma per il recupero giovedì 30 dicembre, è rinviata nuovamente a mercoledì 12 gennaio 2022 (ore 20.30), “causa positività al Covid 19 di più di tre atleti della squadra ospite”. Chi ha acquistato il biglietto per il match potrà utilizzarlo in occasione del recupero

della gara. Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: info@gassalespiacenza.it.

Solo questa mattina era stato disposto il rinvio a data da destinarsi del match tra Piacenza e Cucine Lube Civitanova, originariamente in programma mercoledì 29 dicembre alle 20.30.