Andrea Dallavalle incontra gli studenti del Casali “Olimpiade un sogno, ma non mi sento arrivato”

L’olimpionico piacentino Andrea Dallavalle si racconta ai ragazzi dell’Istituto Casali. L’incontro tra gli studenti di quattro classi quinte e il triplista cresciuto nell’Atletica Piacenza ed oggi in forze alle Fiamme Gialle, nel 2021 campione all’europeo Under 23 e nono ai Giochi Olimpici di Tokyo, è avvenuto nella mattinata del 23 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di via Alberici. Il giovane atleta si è aperto agli studenti del Casali, tra traguardi raggiunti e nuovi obiettivi da perseguire, rispondendo a domande e curiosità.

“Partecipare all’Olimpiade è stato un sogno – ha affermato -, un obiettivo per cui ho sempre lavorato intensamente sin da quando ho capito che c’era l’opportunità di partecipare. Due anni fa avevo partecipato ai Mondiali, che purtroppo non erano andati come volevo. Poi è arrivato anche il covid, ma continuando ad allenarmi sono riuscito a conseguire questo risultato: arrivare a Tokyo è stato bellissimo. E’ un’esperienza che ha cambiato totalmente il mio modo di vedere l’atletica e lo sport. Ma non mi sento arrivato, spero di fare più di un’olimpiade: ogni volta che vado ad allenamento penso sempre a come migliorarmi e a dare il massimo, sia per me che per l’Italia e per portare in alto il nome di Piacenza”.

Un ricordo in particolare dell’esperienza giapponese è rimasto indelebile nella memoria di Dallavalle. “Nel momento della presentazione degli atleti della finale, prima di entrare nello stadio, ho realizzato che ero tra i primi 12 al mondo. E’ una sensazione che dà i brividi, ma, come detto, non mi voglio accontentare”.