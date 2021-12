Anziana in difficoltà ruba sciarpa e guanti al mercato, l’ambulante la perdona

Lieto fine dopo un furto verificatosi nella mattinata di oggi, mercoledì 22 dicembre, tra le bancarelle del mercato in centro storico a Piacenza. Una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nelle consuete operazioni di controllo del territorio, è stata allertata da un ambulante, accortosi che qualcuno aveva sottratto una sciarpa e un paio di guanti dalla merce esposta sulla sua bancarella. Gli agenti, grazie alla tempestiva richiesta di aiuto del commerciante, hanno individuato subito la donna responsabile del fatto, scoprendo che si trattava di una persona anziana, in condizioni di difficoltà.

Di qui, grazie alla sensibilità dell’esercente e al dialogo instaurato con la pattuglia a presidio della zona, la decisione dell’ambulante di non procedere con la denuncia. “Il ruolo della Polizia Locale – sottolineano l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella e il comandante Mirko Mussi – è senz’altro quello di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, ma la professionalità degli agenti non può mai essere disgiunta da una componente di umanità che, come dimostra l’episodio avvenuto stamani al mercato, è fondamentale nel valutare tutte le situazioni, anche grazie all’insostituibile collaborazione dei cittadini”.