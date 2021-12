Apre la portiera e fa cadere una donna in bicicletta. L’infortunio è avvenuto nel primo pomeriggio del 22 dicembre, in via IV Novembre a Piacenza.

Un corriere, a bordo di un Fiat Doblò, nello scendere dal veicolo ha aperto la portiera mentre in quel momento stava arrivando una donna in sella alla sua bici. La signora ha sbattuto contro la portiera finendo a terra. La ciclista ferita è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di via Rogerio.