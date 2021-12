Associazione Vita in Centro, rinnovate le cariche: Ferdinando Beltrani nuovo presidente

Rinnovate le cariche dell’Associazione Vita in Centro: “Scaduti ormai da più di un anno gli organi associativi e rimasti ormai soltanto alcuni consiglieri – spiega una nota -, un nutrito gruppo composto da oltre cinquanta commercianti del centro storico di Piacenza, versata la quota associativa, ha deciso di dare vita e linfa nuova a questa associazione. Tra loro molti iscritti della prima ora all’Associazione, insieme a nuovi associati”. Il consiglio ha eletto Ferdinando Beltrani come presidente, Massimiliano Termine vicepresidente, Fabio Caravaggi tesoriere e segretaria Laura Stucchi. Gli altri componenti del consiglio sono Barbara Dossena, Francesca Corigliano, Maria Paola Giovannacci, Maria De Meo, Ilaria Pangrazzi, Vincenzo Rampini, Massimo Castruccio.

“Gli obiettivi – spiegano i consiglieri eletti – sono quelli di porre in essere attività che possano dare sostegno ai commercianti, nostri colleghi, del centro. Abbiamo sentito il bisogno di dare concretezza a questa associazione, che non è stata rappresentativa di tutti quanti i commercianti del centro storico: era giunto il momento di portare un cambiamento, prima che questa associazione perdesse completamente riconoscibilità. Nostra intenzione è rappresentare in maniera equanime tutti quanti e dialogare con tutte le realtà associative ed amministrative: per questo diamo la nostra totale disponibilità a confrontarci e progettare con tutti. Al vaglio è già presente un programma di totale rinnovamento (branding, operatività e nuova organizzazione), che verrà condiviso con chiunque vorrà: il nuovo consiglio è aperto a tutti e pronto ad affrontare le nuove iniziative con entusiasmo. Agli organi che ci hanno preceduto un ringraziamento”.