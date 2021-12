Atleti ospiti positivi, rinviata la partita tra Gas Sales Bluenergy e Civitanova

La Società Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che la Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Gas Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova, in programma mercoledì 29 dicembre alle 20.30, a causa della positività al Covid di più di tre atleti della squadra ospite.

Chi ha acquistato il biglietto per il match Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cucine Lube Civitanova potrà utilizzarlo in occasione del recupero della gara o chiedere il rimborso monetario attraverso il sito di Vivaticket. Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: info@gassalespiacenza.it