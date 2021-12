Auguri di Natale agli anziani di Cadeo, la visita del sindaco Toma al centro diurno

Sindaco, assessori e assistente sociale a casa degli anziani per augurare buon Natale.

A Cadeo, come avviene già da diversi anni, nel mese di dicembre, gli amministratori si recano personalmente a casa degli anziani – del Centro Diurno e quelli presi in carico dal Servizio sociale del Comune – per portare gli auguri natalizi. Sono circa quaranta gli anziani coinvolti, per un tour di auguri natalizi che ha preso il via con l’incontro con i 13 ospiti del Centro Diurno.

“Con questa visita chiudiamo il 2021 che ha visto realizzarsi numerosi servizi a favore della terza età, dal centro diurno fino al Centro prelievi, passando per il trasporto AVTC e il Servizio Assistenziale a domicilio – racconta Marica Toma, prima cittadina di Cadeo-. Gli anziani sono una delle nostre priorità, insieme a disabili e minori, e a loro sono rivolti numerosi progetti e risorse da noi messi in campo”.

“Le visite stanno proseguendo – sottolinea la sindaca Toma-, un’occasione per portare un piccolo pensierino natalizio ma anche per far sentire la vicinanza dell’Amministrazione e raccogliere eventuali richieste o bisogni”.

Ad ogni anziano in carico al servizio Sociale è stato infatti portato un piccolo dono realizzato dall’associazione “Mani che creano”. “Se qualche altro anziano desiderasse ricevere la nostra visita, può segnalarlo chiamando l’Ufficio del Servizio Sociale e noi saremo lieti di andare a trovarli”, conclude la sindaca. (nota stampa)