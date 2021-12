Ausl, personale di supporto amministrativo cercasi. Domande fino al 5 dicembre

Ausl Piacenza alla ricerca di personale extra di supporto amministrativo per l’attività connessa alla situazione di emergenza sanitaria in corso. Come si apprende da un post su facebook postato dall’azienda sanitaria, il lavoro si strutturerà prevalentemente in inserimento dati (Data entry) e presuppone competenze informatiche e statistiche. Saranno conferiti incarichi occasionali o di collaborazione coordinata continuativa. Possono presentare domanda coloro che siano in possesso di un diploma di maturità: a indirizzo informatico; oppure generico purché abbinato al conseguimento di una patente informatica (Ecdl/Eipass). In assenza di quest’ultimo requisito è possibile presentare un attestato di qualifica o corso di formazione a indirizzo informatico della durata minima di 80 ore.

Il bando è attivo fino al 5 dicembre 2021. Tutte le informazioni qui: http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/procedura_comparativa_dettaglio.asp?IDB=1767&check=70578f8c075d5a5200c12158bb790222