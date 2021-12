Auto con tre giovani fuori strada a Castello, soccorsi nella notte

Incidente a Castelsangiovanni, poco dopo l’una di notte del 28 dicembre, in Via Allende (sulla strada provinciale 412). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un’auto con a bordo tre giovani (21 anni il conducente, 19 un passeggero e 16 una passeggera) ha sbandato ed è finita fuori strada andando a sbattere contro il muro del ponte, al di sotto del quale c’è la linea ferroviaria.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone e l’auto infermieristica del 118 dell’Ospedale di Castelsangiovanni.

Unico a rimanere ferito, seppur non in modo grave, il ragazzo diciannovenne che, con l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Per mettere in sicurezza il veicolo incidentato è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Castelsangiovanni. Per ricostruire la dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri.