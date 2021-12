Auto esce di strada e finisce in un campo, ferito il conducente

Auto fuori strada, conducente ferito. Sono intervenuti i soccorsi nel pomeriggio della vigilia di Natale lungo via Fornace Vecchia – tra Fossadello di Caorso e Pontenure – per un incidente stradale che ha visto coinvolto un uomo alla guida di una Ford Mondeo, uscita di strada per cause in corso di accertamento e finita in un campo ai margini della carreggiata.

Per estrarre il conducente dalla vettura, in ausilio ai sanitari della Croce Bianca e dell’auto infermieristica del 118 è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza; l’uomo è stato chiundi trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto per accertamenti. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione di Caorso.