Auto esce di strada e finisce nel giardino di un’abitazione

Poco dopo le 20 di lunedì 27 dicembre lungo la via Emilia a Rottofreno (Piacenza), all’altezza dell’ex Mercatone Uno, un ragazzo al volante di una Fiat Panda, che procedeva verso Sarmato, ha sbandato e la piccola utilitaria è uscita di strada ribaltandosi e andando a sfondare una recinzione, finendo nel cortile di un’abitazione privata.

Sul luogo dell’incidente si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni per mettere in sicurezza il veicolo incidentato. Il conducente del mezzo, un cittadino romeno di 22 anni, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. La dinamica di quanto successo è al vaglio dei carabinieri della stazione di Sarmato.