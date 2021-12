Auto esce di strada e si ribalta in un canale, donna ferita e disagi sulla via Emilia

Incidente intorno alle 17 di martedì 21 dicembre sulla Via Emilia Parmense, tra Pontenure e Cadeo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Volkswagen Golf è finita fuori strada ribaltandosi nel canale adiacente. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo e l’auto infermieristica del 118.

La donna alla guida, di 37 anni, è stata aiutata ad uscire dall’abitacolo da un passante e, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. È quindi stata trasportata al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Per mettere in sicurezza il veicolo incidentato sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda. Il traffico ha subito forti rallentamenti.