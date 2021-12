Auto perde il controllo nella rotonda e abbatte il guard rail

Incidente intorno alle 23 di domenica 19 dicembre alla rotatoria della tangenziale all’altezza di Largo Morandi a Piacenza. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, una Opel Astra con a bordo cinque persone ha perso il controllo, ha abbattuto il guard rail e ha finito la propria corsa ribaldandosi su un fianco.

Due persone sono state condotte al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti da un’ambulanza della Croce Rossa e da un’ambulanza della Croce Bianca. Per mettere in sicurezza il veicolo incidentato è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Per il ripristino della sede stradale sono giunti sul posto gli uomini di Sicurezza e Ambiente. Il traffico è stato deviato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi di legge.