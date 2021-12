Intorno alle 22 dì giovedì 23 dicembre, sulla strada Farnesiana a Mucinasso, un’auto pirata – che proveniva da Piacenza e diretta verso San Polo – è andata a sbattere violentemente contro un pick-up Ford parcheggiato sulla sinistra, contro il muretto di una abitazione e contro una Fiat Punto in sosta sulla destra della carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I primi ad accorrere alcune persone che erano in quel momento nella vicina pizzeria. L’auto che ha provocato l’incidente si è però data alla fuga. Sul posto gli agenti della polizia locale di via Rogerio per compiere i rilievi di legge e avviare le indagini per risalire al conducente che si è allontanato dal teatro del sinistro.

