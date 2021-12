Auto semidistrutta dalle fiamme in via Marinai

Vettura semidistrutta dalle fiamme in via Marinai d’Italia a Piacenza. E’ accaduto nella tarda serata del 27 dicembre quando sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per domare l’incendio di una Opel Frontera posteggiata a poca distanza dalle abitazioni.

Il motore dell’auto è andato distrutto, sul posto sono giunti anche i carabinieri del radiomobile che hanno raccolto una denuncia per il furto di una vettura, una Fiat Ulisse, avvenuto proprio nello stesso parcheggio.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio, al momento sono al vaglio tutte le ipotesi.