Auto si ribalta in via IV Novembre: donna ferita e traffico in tilt

Traffico in tilt nel pomeriggio del 23 dicembre in via IV Novembre a Piacenza – nel tratto tra le rotonde con via Alberici e viale Patrioti – per un incidente che ha coinvolto una donna alla guida di una Citroen C3.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente – per cause da accertare – avrebbe perso il controllo della vettura, che ha sbandato finendo contro una Bmw in sosta per poi ribaltarsi su un fianco in mezzo alla carreggiata. E’ stata rapidamente soccorsa dai sanitari del 118, sul posto con l’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica, e i vigili del fuoco, intervenuti con l’autogru. Complesse le operazioni per estrarre la ferita dalle lamiere. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice giallo.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, sul posto con due pattuglie. Pesanti le ripercussioni al traffico nella zona. Per il ripristino delle sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.