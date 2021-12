La sfida al vertice tra Nordival Rugby Rovato ed Everest Piacenza, valida per la VII giornata del campionato di serie B, sorride al Rovato che guadagna così il primato in classifica, è infatti la squadra bresciana a prevalere 38-30.

Una partita giocata ad alta intensità, soprattutto in attacco, da parte di entrambe le contendenti.

Il Rovato, sicuramente più a proprio agio su un rettangolo di gioco realizzato in sintetico, ha comunque condotto la partita in vantaggio per tutti gli 80 minuti realizzando 6 mete e conquistando anche il punto di bonus offensivo. Non è mai sembrato in difficoltà di fronte agli attacchi del XV biancorosso grazie a una maggiore organizzazione nel gioco rotto e nonostante la mischia chiusa dei piacentini sia spesso risultata dominante.

Nella prima frazione di gioco gli uomini di Grangetto e Berzieri subiscono due mete ma non si scompongono e rimangono in scia grazie alla realizzazione di un calcio piazzato, una meta e un calcio di punizione.

l primo tempo si chiude sul 14-11.

Alla ripresa la partita è apertissima e la rimonta è vicina ma i biancorossi faticano a trovare la giusta reazione, il Rovato spinge sull’acceleratore per chiudere definitivamente l’incontro e nei secondi 40 minuti mette a segno altre quattro mete.

L’Everest Piacenza, credendoci fino in fondo, è sempre rimasto in partita e ha replicato al gioco dei padroni di casa realizzando altre due mete e ha ottenuto un meritato punto di bonus segnando la quarta meta nell’ultima azione di gioco. Si tratta comunque di un’occasione persa in quanto l’avversario si è dimostrato alla portata, ma è mancata la lucidità giusta nei momenti determinanti, sia con la palla in mano che in fase difensiva.

“L’Everest è stato costretto a giocare una partita sempre all’ inseguimento, commenta coach Grangetto, grazie a una partenza sprint del Rovato e a qualche placcaggio approssimativo dei nostri. Eravamo preparati ad affrontare una partita molto combattuta sia sul piano fisico che mentale ma perdere a Rovato contra la “corazzata” ci può stare. Il campionato è ancora lungo e tante sono le sfide da affrontare, conosciamo la squadra, so che i ragazzi reagiranno nel modo giusto già dal prossimo incontro”.

Da segnalare, all’11’ del primo tempo, l’uscita dal campo per infortunio del capitano biancorosso Alberto Casali, episodio che ha sicuramente condizionato l’equilibrio della squadra che comunque lascia lo stadio Pagani tra gli applausi del pubblico presente.

I biancorossi, dopo la lunga pausa natalizia, nell’VIII giornata dovranno osservare un turno di riposo; appuntamento quindi a domenica 23 gennaio, ad attenderli l’impegnativo incontro sul campo del Cus Milano.

Nordival Rugby Rovato – Everest Piacenza 38-30

Foto 3 di 8















Everest Piacenza: A. Alberti, Baccalini, Rapone, Alb. Casali, Bonatti, Ale. Casali, Fornari, Marazzi, Negrello, Beghi, Viani, Castagnoli, Sanchez, Bucellari, Mas.

A disposizione: M. Alberti, Battini, Gorini, Trabacchi, Milani, Roda, Groppelli.

Marcatori Everest Piacenza: 11’ calcio piazzato Beghi, 25’ mt Marazzi, 35’ Cp Beghi. Secondo tempo: 13’ mt Negrello tr. Beghi, 23’ mt Baccalini, 40’ mt Marazzi tr. Beghi.

La partita è stata trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del Piacenza Rugby Club e seguita con aggiornamenti flash e interviste dai microfoni di Stadio Sound.

Foto: Stefano Delfrate.