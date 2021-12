Benessere delle donne, Piacenza al 69esimo posto in Italia. E’ ultima in Regione

Qualità della vita delle donne, Piacenza al 69esimo posto in Italia. Nella classifica stilata da “Il Sole 24 Ore”, realizzata nell’ambito della più ampia graduatoria sulla qualità della vita, la nostra provincia è ultima tra quelle emiliano-romagnole e con le performance tra le peggiori nel Nord Italia.

Per elaborare la classifica, il quotidiano economico mette insieme dodici diversi indicatori che indagano il mondo femminile nelle sue diverse sfaccettature: il tasso di occupazione delle donne e l’occupazione giovanile; la speranza di vita alla nascita; il gap occupazionale di genere; il tasso di mancata partecipazione al lavoro; il gap retributivo tra uomini e donne; il numero di imprese femminili; gli amministratori donne, sia nelle imprese sia nei Comuni; le violenze sessuali; le performance nello sport; le prestazioni olimpiche.

A livello nazionale in testa si posiziona Treviso, seguita da Prato, Siena e Savona. In top ten anche due città emiliano-romagnole, Ferrara (ottava) e Bologna (decima). Dall’altra parte della graduatoria, le peggiori città per qualità della vita delle donne sono Napoli, Crotone e, in ultima posizione, Caltanisetta.