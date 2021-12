“Biblòh!” La scuola Dante-Carducci ha la sua nuova biblioteca “Spazio inclusivo e accogliente”

La scuola Dante-Carducci di Piacenza ha inaugurato la propria “Biblòh!”, nuova biblioteca presso la sede Dante di Via Piatti, 9.

Sono intervenuti Alberto Mariani, (Dirigente Scolastico, Scuola Dante-Carducci), che ha richiamato “l’importanza di creare uno spazio dedicato alla lettura e alla socializzazione degli studenti, superando gli individualismi dell’attuale società”; in seguito sono intervenuti Marco Tassi (Assessore ai Lavori Pubblici, Comune di Piacenza), Jonathan Papamarenghi (Assessore alla Cultura, Comune di Piacenza) e Roberto Reggi (Presidente Fondazione Piacenza e Vigevano) portando i saluti rispettivamente dell’Amministrazione Comunale e di Fondazione Piacenza e Vigevano, sottolineando “l’impegno di tali enti nella realizzazione dell’opera di ristrutturazione, condividendone i valori etici, educativi, per la crescita e per il futuro dei nostri giovani”. Ha seguito l’intervento di Angelo Bardini (Ambassador Indire) che ha richiamato “l’importanza della presenza dei libri all’interno delle famiglie, e della lettura quale momento privilegiato di acculturamento e di apprendimento”. Hanno concluso gli interventi istituzionali i docenti della Dante-Carducci, Francesca Lunardini (Funzione Strumentale Innovazione) e Alberto Moraglia (Progettista) che hanno spiegato nel dettaglio gli interventi messi in atto volti a “creare uno spazio inclusivo, accogliente, luminoso, sereno e stimolante”.

Parola poi alle studentesse e agli studenti Bianca Lefter, Enea Agolli e Ginevra Alvarado, che hanno scelto e proposto agli intervenuti alcuni passi tratti dai testi attualmente ospitati nella biblioteca. L’opera di ristrutturazione è stata finanziata da Comune di Piacenza, Fondazione Piacenza e Vigevano, con il patrocinio di INDIRE – Istituto Nazionale per la Didattica l’Innovazione e la Ricerca Educativa e Avanguardie Educative.

L’inaugurazione è stata accompagnata dalla musica dell’Ensemble “Dante-Carducci”, gruppo costituito da diversi docenti musicisti della scuola, Simone Tansini (baritono), Monica Bertuzzi (violino), Elena Castagnola (violoncello), Luca Casana (pianoforte), Marco Cofferati (chitarra), Enrica Fellegara (basso elettrico), Tommaso Franguelli (percussioni), Francesco Brianzi (direzione e arrangiamenti).

“Tanti gli intervenuti nel pieno rispetto delle normative anti-covid – spiegano dall’istituto – e tanti gli applausi per questa importante iniziativa così incisiva per il nostro territorio”.