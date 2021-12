Nulla da fare per la Gas Sales Bluenergy contro la corazzata Perugia (0-3)

SUPERLEGA – 11^ GIORNATA

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-3



(21-25 22-25 14-25)

IL TABELLINO

Niente da fare per la Gas Sales Bluenergy, sconfitta nel big match di giornata al PalaBanca contro la corazzata Perugia. Finisce con un netto 3-0 per gli ospiti, anche se Piacenza nei primi due set ha tenuto testa ai quotati avversari, prima del crollo nel terzo parziale.

Buono l’avvio di gara di Piacenza, il primo set resta in equilibrio nella prima parte, poi Perugia cambia marcia sfruttando in particolare il servizio; i biancorossi si rifanno sotto fino al 19-21, ma il nuovo allungo ospite vale il 21-25 finale. A lungo in equilibrio anche il secondo parziale, ma nel momento decisivo è ancora Perugia che accelera e chiude 25-22. Senza storia invece il terzo parziale, la Gas Sales Bluenergy tiene solo in avvio poi la squadra di Grbic sale in cattedra e domina: finisce 25-14.