Bimbo di due anni si sente male in casa: trasportato a Parma in eliambulanza

Bambino di due anni si sente male mentre è in casa con i genitori: scatta l’allarme e viene fatto intervenire anche l’elisoccorso di Parma.

È successo nel primo pomeriggio di martedì 14 dicembre a Nibbiano, nel Comune di Alta Val Tidone. Secondo quanto si è appreso, il bambino avrebbe iniziato a sentirsi male, per poi perdere i sensi; i genitori – di nazionalità straniera e con difficoltà a parlare italiano – scesi in strada, hanno chiesto aiuto entrando in un negozio: i presenti, capita la gravità della situazione, hanno dato l’allarme chiamando il 118 e restando poi in contatto con l’infermiera della Centrale Operativa di Parma fino all’arrivo dei sanitari. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, insieme al personale del Pronto Soccorso di Castel San Giovanni con l’auto infermieristica; contemporaneamente è stato attivato l’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato in un campo alle porte del paese della Val Tidone.

Una volta stabilizzato, il bimbo è stato condotto in volo all’Ospedale Maggiore di Parma in codice rosso: si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.