Bobbio e Ottavo Circolo fanno scuola in Europa: progetti premiati a Roma. In occasione della presentazione in Campidoglio del nuovo programma Erasmus 2021-2027, alla presenza di importanti autorità, sono stati premiati i progetti innovativi per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere.

Foto 3 di 3





In tutto 15 i riconoscimenti nell’ambito del Label europeo delle lingue – attribuito ai progetti capaci di dare un sensibile impulso all’insegnamento delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci – uno dei quali è andato all’Ottavo circolo di Piacenza, rappresentato da Marisa Badini e Cristina Cella, per il progetto “LEARNING OUTside the Classroom IN the EUROPEan nature”, portato avanti tra il 2017 e il 2019, che unitamente all’apprendimento della lingua inglese (già dalla scuola dell’infanzia) ha avvicinato gli alunni all’ambiente promuovendo comportamenti sostenibili.

VIDEO

Sempre a Roma è stato premiato anche l’istituto comprensivo di Bobbio, che si è aggiudicato il riconoscimento Eita – European Innovative Teaching Award – per l’insegnamento innovativo, con un progetto incentrato sul tema dell’ambiente, utilizzando l’apprendimento digitale e le nuove tecnologie. A rappresentare l’istituto bobbiese a Roma, l’insegnante Vittoria Volterrani, il preside Luigi Garioni e il piccolo Marcello, della scuola primaria di Travo, che ha raccontato la sua esperienza in Portogallo nell’ambito di un progetto Erasmus: “Una delle più importanti di tutta la mia vita” – ha detto davanti al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi