Branco di lupi sulla strada vecchia di Travo

A spasso lungo la strada vecchia di Travo a circa un chilometro dal paese. Erano sei i lupi avvistati da un automobilista nella mattinata del primo dicembre. Come si vede dalla foto e dal video sotto, il branco si sta spostando pericolosamente lungo la carreggiata, poi all’arrivo dell’auto alcuni animali si arrampicano lungo la scarpata. E’ solo l’ennesimo avvistamento di lupi in Val Trebbia, in una zona collinare. Nei mesi scorsi non sono mancati incontri ravvicinati anche più a valle, in prossimità della pianura.