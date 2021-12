Buco nella rete, gol non concesso: la partita si rigioca

“Errore tecnico” da parte dell’arbitro: la partita si rigioca. E’ la decisione del giudice sportivo in riferimento alla gara tra Vigolo Marchese e Futura Fornovo Medesano (campionato Promozione), disputata domenica 5 dicembre e conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei parmensi.

“Il Direttore di gara – si legge nel comunicato della Figc regionale – al 13’ del primo tempo non ha convalidato un goal segnato dal calciatore n° 2 della Soc. Vigolo Marchese su calcio di rigore, poiché, dopo il tiro, ha visto il pallone fuoriuscire dalla rete e, quindi, ha ritenuto che lo stesso non fosse entrato in porta quando, invece, era stata regolarmente segnata una rete”. L’arbitro ha “espressamente riportato nel proprio supplemento” di essere incorso nell’errore, dovuto alla “presenza di un buco nella rete della porta”: quindi, “non è stata convalidata la segnatura di una rete, nonostante il calcio di rigore avesse avuto regolare esecuzione”.