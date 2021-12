Buoni Spesa, sul sito del Comune di Piacenza l’elenco dei beneficiari

E’ pubblicato sul sito web comunale – in home page e all’indirizzo www.comune.piacenza.it/buonispesa – l’elenco degli aventi diritto ai buoni spesa, a seguito dell’ultimo bando pubblicato tra il 27 settembre e il 29 ottobre scorsi. La società Pellegrini Spa provvederà direttamente all’erogazione dei buoni digitali spettanti ai beneficiari, inviandoli all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della domanda. E’ inoltre consultabile, online, l’elenco delle istanze escluse dall’erogazione del contributo, per il mancato possesso dei requisiti previsti. La pubblicazione dell’esito dell’istruttoria avrà durata di 10 giorni a partire dal 14 dicembre – terminando quindi il 24 dicembre – ed eventuali ricorsi dovranno essere depositati alla casella di posta elettronica protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

I cittadini interessati potranno controllare la rispettiva posizione in graduatoria facendo riferimento al numero della propria pratica, rilasciato al momento dell’invio telematico della domanda. Come specificato nel bando, tutte le comunicazioni inerenti ai buoni spesa avvengono unicamente tramite pubblicazione sul sito Internet comunale, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Delle richieste presentate entro il termine del 29 ottobre, sono state ammesse unicamente quelle che hanno rispettato i criteri prefissati, sino ad esaurimento dei fondi disponibili e dando precedenza nella valutazione, secondo l’ordine di arrivo, ai nuclei che non percepiscono redditi o forme di sostegno economico pubblico, quali reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità o altre misure.