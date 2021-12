Vantaggio del Piace con Dubickas che la mette di testa (1-0) DIRETTA

PIACENZA – SEREGNO 1-0 (in campo) Dubickas al 59′

LA CRONACA

Spinge il Seregno alla ricerca del pareggio.

Al 76′ Scazzola cambia Armini con Codromaz.

Al 74′ pericolosi i lombardi, cross dalla fascia per la testa di Cocco che impegna Pratelli, costretto a mettere in angolo.

Visibilità sempre più scarsa in campo.

Ammonito anche Bobb al 65′. Giallo per Mandorlini tra gli avversari.

Cambio per il Seregno, fuori De Marino, al suo posto entra St. Clair.

Piacenza in vantaggio al 59′ grazie a un gran colpo di testa di Dubickas che sfrutta il bel cross di Parisi. Fumagalli battuto.

Si fa più fitta la nebbia al Garilli.

Al 55′ altro cambio nel Piacenza. Fuori Lamesta, al suo posto Rabbi.

Al 54′ occasione di Jimenez che pennella un pallonetto sul secondo palo, Pratelli vola e mette in angolo.

Riprende la partita, nel Piace fuori De Grazia, al suo posto Marino.

Finale di tempo al Garilli.

Calcio di punizione al 44′ per gli ospiti dal limite dell’area, cross e libera Nava.

Occasione del Seregno al 41′, su calcio d’angolo arriva Cernigoi che davanti a Pratelli calcia male e lo grazia.

Al 40′ tiro dalla distanza di Gonzi e il pallone che si spegne di poco a lato.

Ammonito Nava al 39′.

Clamorosa occasione fallita dal Piacenza in contropiede sulla direttrice Lamesta-Gonzi al 34′, ma Parisi in scivolata non riesce a metterla nello specchio.

Dopo i ritmi alti dei primi minuti con varie occasioni, ora il gioco è concentrato a centrocampo.

Avversari che al 24′ reclamano un rigore per un intervento in area su Jimenez Castillo di Armini.

Metà del primo tempo, il Seregno sta facendo la partita mentre i biancorossi si affidano alle ripartenze.

Seregno vicino al gol al 15′ palo esterno colpito di testa da Cernigoi sul lancio di Invernizzi.

Parata dell’ex biancorosso Fumagalli che devia il colpo di testa di Parisi in tuffo su cross di Lamesta, Piace pericoloso al 10′.

Al 7′ Gonzi conclude dopo un calcio d’angolo, palla che termina alta.

Inizio arrembante dei lombardi che hanno giùà creato due occasioni.

Subito gli ospiti pericolosi al 3′ traversa del Seregno su punizione battuta dal limite dell’area da Cocco. Il tiro si stampa sulla traversa alta.

Primo inserimento di Marino per il Seregno al 1′, palla alta sopra alla traversa.

Iniziato il match al Garilli

Queste le formazioni ufficiali:

PIACENZA (3-5-2): Pratelli; Armini, Nava, Marchi; Parisi, Bobb, De Grazia, Suljic, Gonzi; Dubickas, Lamesta. Allenatore: Scazzola.

SEREGNO (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Zoia; Marino, Gemignani, Mandorlini, Invernizzi, Jimenez Castillo; Cocco, Cernigoi. Allenatore: Mariani.

L’arbitro del match è Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Riflettori accesi al Garilli e visibilità limitata dalla nebbia sul campo.

Ecco gli undici biancorossi, non ci sono Raicevic (nemmeno in panchina) e Rabbi. Lamesta dal primo minuto.

Ultima partita del girone d’andata e ultima gara casalinga dell’anno per il Piacenza, che ospita al Garilli il Seregno. Lombardi che precedono di un punto i biancorossi e arrivano dalla pesante sconfitta dell’ultimo turno contro il Lecco. I biancorossi sono chiamati a ripartire dal positivo secondo tempo di domenica, che ha permesso di strappare un punto sul difficile campo della FeralpiSalò, ma dovranno ancora fare i conti con la pesante assenza del capitano Cesarini, oltre a quella di Corbari che starà lontano dai campi ancora a lungo a causa dell’infortunio al ginocchio.