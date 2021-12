Cade nel capannone a Roveleto di Cadeo, grave 81enne

Sono gravi le condizioni di un 81enne caduto nel capannone di una carrozzeria a Roveleto di Cadeo nel primo pomeriggio di sabato.

Si tratta del proprietario dell’officina, pare che sia precipitato da un’altezza di alcuni metri, mentre puliva un filtro del forno di verniciatura. Ha riportato lesioni alla testa e ad una gamba.

E’ stato trasportato in ospedale per le cure dai sanitari del 118 accorsi sul posto. Per gli accertamenti sono arrivati la Medicina del Lavoro e i carabinieri Fiorenzuola.