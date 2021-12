Cadeo Carpaneto, Immacolata da incorniciare nel ciclocross

Immacolata ricca di risultati nel ciclocross per il Cadeo Carpaneto, protagonista su più fronti. A Flero (Brescia), sede dell’ottava prova del Trofeo Lombardia Piemonte, nelle Allieve secondo posto per l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, dietro solamente a Valeria Terzi (Team Piton). Per il sodalizio del presidente Mauro Veneziani, altro podio nelle Donne Juniores con la piacentina Greta Levardi, terza davanti alla compagna di squadra bresciana Vanessa Benuzzi. Infine, a Faè di Oderzo (Treviso) sesto posto nelle Esordienti per la salsese Valentina Bravi.

Nella foto Rodella, il podio Allieve di Flero con Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) seconda