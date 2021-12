Cadeo, una targa di merito per l’ispettore Francesco Bardetti “Integrità, efficienza e coraggio”

Integrità, efficienza e coraggio: sono tre dei tanti tratti distintivi dell’ispettore Francesco Bardetti che la scorsa primavera ha concluso il suo servizio presso il Comune di Cadeo per godersi la meritata pensione. A lui, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, è stata consegnata una targa di merito per gli oltre quattro decenni di servizio a Cadeo.

“Con gioia doniamo una targa all’ ispettore capo Francesco Bardetti che ha servito il nostro territorio per più di 40 anni – sottolinea Marica Toma, primo cittadino di Cadeo-. Bardetti è stato assunto a Cadeo come vigile urbano il primo novembre 1977, nel 1989 è divenuto Istruttore di vigilanza autorizzato dall’Amministrazione provinciale di Piacenza su delega della Regione e in seguito nel 1994 istruttore di Polizia Municipale. Nel 2001 dopo una prova selettiva è stato inquadrato in categoria D1 come specialista di vigilanza, nel 2004 in categoria D2, nel 2011 è stato nominato responsabile del presidio di Polizia Municipale di Cadeo ed infine nel giugno 2011 è stato nominato Ispettore capo di Polizia Municipale”. “L’ispettore Bardetti è da sempre per il nostro territorio una presenza rassicurante e competente e in questi anni ha saputo mantenere ordine e decoro sempre nel rispetto reciproco e nell’ educazione. Ha saputo collaborare con forze dell’ordine e associazioni del territorio. Una presenza assidua e puntuale in ogni situazione. Per questo abbiamo consegnato lui un riconoscimento per l’integrità, l’efficienza e il coraggio dimostrati nello svolgere il suo lavoro al servizio della comunità di Cadeo” – conclude Toma.

L’associazione “Fare Ambiente”, rappresentata da Loris Burgio, nel corso del Consiglio Comunale si è unita ai ringraziamenti all’ispettore Bardetti con la consegna di una piccola targa. (nota stampa Comune di Cadeo)