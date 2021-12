Calendari rugby, i Lyons di nuovo in campo l’8 gennaio (con Padova in Coppa)

Il Consiglio Federale di FIR , nella riunione di venerdì 10 dicembre a Roma, ha deliberato – sentita la proposta della Commissione Calendari – una serie di modifiche al planning del Peroni TOP10 e della Coppa Italia, nell’interesse delle Società coinvolte e dell’integrità dei due tornei.

La nuova programmazione prevede il posticipo dell’undicesimo turno di Peroni TOP10, originariamente previsto nel fine settimana del 17-19 dicembre 2021, in concomitanza con l’incontro internazionale Italia Emergenti v Romania, al 29 gennaio 2022; il ripristino del calendario originale della fase a gironi di Coppa Italia, con terza giornata l’8 gennaio, quarta giornata il 15 gennaio, quinta giornata il 22 gennaio e lo spostamento della Finale di Coppa Italia dal 2 aprile 2022 al 16 aprile 2022. Le modifiche apportate ai calendari di Peroni TOP10 e Coppa Italia garantiranno un adeguato numero di fine settimana da utilizzare ai fini del recupero delle partite rinviate per positività al Covid-19 nei gruppi-squadra.

Date queste modifiche al calendario, per lasciare spazio alla Nazionale Emergenti e al recupero dopo un vero Tour de Force delle squadre, i Lyons hanno terminato i propri impegni ufficiali per l’anno 2021, con il prossimo appuntamento che sarà la sfida casalinga con il Petrarca Padova dell’8 gennaio, valida per la 3a giornata di Coppa Italia. (nota stampa)