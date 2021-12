Camion si rovescia alla rotonda, ferito l’autista

Un autoarticolato si è rovesciato su un fianco in tangenziale a Piacenza, ferito il conducente. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, un autotrasportatore, diretto a imboccare l’ingresso autostradale del casello di Piacenza Sud, ha perso il controllo finendo fuori strada ribaltandosi. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il camion e i sanitari della Croce Bianca che hanno trasportato l’autista al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.

Foto 2 di 2