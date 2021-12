Canottieri Ongina a Crema, Caci “Confermiamo la buona prova contro Mantova”

Avanti con l’amalgama da perfezionare senza sottovalutare nessuna formazione. In serie B maschile, la Canottieri Ongina (fresca di aggancio in vetta a Mantova,battuta 3-2 sabato scorso nel big match) vuole continuare a crescere e sabato andrà a far visita all’Imecon Crema. A fare il punto della situazione in giallonera è lo schiacciatore siciliano Sandro Caci, ormai una bandiera nel sodalizio presieduto da Fausto Colombi.

“Contro Mantova – spiega Caci – è stata una sfida ad armi pari tra due squadre di alta classifica che si sono affrontate a viso aperto. Alla fine siamo riusciti a spuntarla per un soffio; cos’ha fatto la differenza? Credo sia stato solo un discorso di situazioni sfruttate”. Lo stesso Caci è stato protagonista del match con 17 punti e giocate determinanti nei momenti cruciali. “Sono contento anche della mia prestazione, ma ancor di più per la squadra: era importante far bene in casa”. Ora si torna in trasferta, con il match di Crema dove la Canottieri Ongina vorrà riscattare il precedente (e unico) ko esterno della stagione a Erbusco contro la Radici Cazzago. “Nessuna squadra – avverte Caci – va sottovalutata e abbiamo voglia di confermare subito la nostra buona prestazione di sabato scorso per dar continuità al nostro cammino”.

Focus sulla crescita giallonera. “Manca ancora un po’ di amalgama in campo, ma penso sia fisiologico per un gruppo nuovo; quando arriveremo al top? Difficile dirlo, ma non penso manchi molto tempo. Di certo, siamo una squadra che è votata decisamente al’attacco”.