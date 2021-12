‘Christmas Spirit’ in Cattedrale, con il concerto dello Spirit Gospel Choir

Sabato 18 dicembre alle ore 21 nella Cattedrale di Piacenza, nell’ambito delle attività celebrative inaugurate in questo periodo d’Avvento per i 900 anni dalla sua fondazione, si terrà il concerto di Spirit Gospel Choir. Ancora viva nella memoria è l’esibizione che lo stesso coro vi aveva tenuto alla fine del dicembre 2019, uno degli ultimi prima che l’arrivo della pandemia cambiasse le nostre vite. Il ricordo per tutti è ancora legato all’emozione che si era venuta a creare in quel luogo denso di energia grazie alla sentita partecipazione a quella che il Vescovo, allora monsignor Gianni Ambrosio, aveva definito una ‘catechesi cantata’.

Spirit Gospel Choir è un coro di più di cinquanta elementi attivo del 2012 sotto la guida di Andrea Zermani che fin dalle sue origini ha voluto fortemente andare al di là dei luoghi comuni e delle barriere di genere per affrontare un percorso intenso alla ricerca dell’essenza stessa della musica gospel e del suo senso più profondo e spirituale. Ogni singolo brano del repertorio del coro non viene scelto in maniera casuale o dettato dalla moda del momento, bensì riflette il sentire dei suoi componenti, un momento particolare della loro storia, ha un significato condiviso che aiuta a costruire quei legami indissolubili su cui si fonda la vita di questa comunità di elezione che è Spirit.

Il concerto è gratuito, per accedere all’evento è necessario essere muniti di Green Pass rafforzato in corso di validità (rilasciato alle persone vaccinate o guarite). Non è necessario prenotare.