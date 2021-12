Ciclocross, Valentina Bravi (Cadeo Carpaneto) trionfa a Firenze

Si chiude con un successo il 2021 del Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino impegnato in queste settimane nella stagione ciclocrossistica.

A Firenze, nel parco dell’Argingrosso, è andato in scena il primo trofeo cittadino, caratterizzato da pioggia, pozzanghere e fango. Nelle Donne Esordienti, vittoria e gradino più alto del podio per Valentina Bravi, salsese del Cadeo Carpaneto che ha preceduto Emma Scalorbi (Calderara Stm Riduttori) ed Emma Vanuzzo (Bicifestival). Per la società del presidente Mauro Veneziani, anche due precedenti piazzamenti nel Ciclocross della Vigilia a Lurago d’Erba (Como): settima Vanessa Benuzzi (bresciana) e ottava Greta Levardi (piacentina) nelle Donne Juniores.