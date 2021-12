Cisl in piazza a Roma per chiedere sviluppo e coesione. Anche da Piacenza

“Più Sviluppo, Più Lavoro, Più Coesione Sociale. La Responsabilità in piazza”, con questo slogan la Cisl oggi, sabato 18 dicembre, è in Piazza Santi Apostoli a Roma per “valorizzare i risultati raggiunti con la mobilitazione sindacale e rilanciare le priorità per la ripartenza del Paese che passano attraverso il dialogo ed un’assunzione di forte responsabilità”.

Dal palco gli interventi di dieci delegati della Cisl di vari settori produttivi e provenienza geografica. La manifestazione è chiusa dall’intervento del Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.