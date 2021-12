Comunali, il centrosinistra verso le primarie di coalizione in febbraio

Il centrosinistra sceglie le primarie di coalizione per individuare il candidato a sindaco di Piacenza, da celebrarsi presumibilmente nella prima parte del mese di febbraio 2022.

La decisione ufficiale sara presa con ogni probabilità dall’assemblea plenaria di Alternativa per Piacenza in programma giovedì 23 dicembre, ma nel tavolo politico riuntosi nella serata di lunedì è già emersa la volontà comune di celebrare la consultazione ampia degli elettori. La proposta di tenere le primarie, avanzata dal Partito Democratico dopo la direzione provinciale di dieci giorni fa, era stata accolta molto freddamente in un primo tempo dai potenziali alleati, con resistenze e contrarietà. I dem avevano abbracciato la decisione della consultazione dopo aver preso atto dell’assenza di un candidato unitario al proprio interno. Nel frattempo, anche altre ipotesi di candidatura provenienti dalla cosiddetta società civile erano definitivamente tramontate. Nei giorni scorsi si è aggiunto il passo indietro comunicato con un’intervista a “Libertà” del capogruppo del Pd a Palazzo Mercanti Stefano Cugini, che ha fatto sapere di ritirare per ora la propria disponibilità per mettersi in attesa delle decisioni della coalizione.

Insomma, un quadro piuttosto complicato caratterizzato finora dalla latitanza di candidature ufficiali. Ma per celebrare le primarie servono i candidati provvisti di idee e programmi per la città: finora si sono visti soltanto alcuni buoni propositi su singoli temi, emersi dai tavoli di lavoro dell’assemblea di Alternativa per Piacenza. Le chance del centrosinistra di riconquistare il Comune di Piacenza sono direttamente collegate alla capacità di mobilitazione del proprio elettorato, alla qualità delle proposte programmatiche e naturalmente al profilo del portacolori. E alla sua reale capacità di tenere unita una coalizione con tante sensibilità diverse. La scommessa delle primarie si gioca su questi fattori. Probabile allora che la consultazione non si tenga prima di febbraio, per lasciare il tempo alle candidature di concretizzarsi e di confrontarsi pubblicamente.