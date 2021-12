Con l’auto nel canale a Sarmato, ferito un 33enne

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, una Renault Clio condotta da un 33enne è finita nel canale che corre parrallelo alla Via Emilia Pavese. È successo poco dopo mezzogiorno tra Sarmato e Rottofreno. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, con i pompieri impegnati ad estrarre dalla lamiere il ferito. È quindi stato preso in consegna dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso cittadino. L’uomo sarà sottoposto ad esami alcolemici e a test antidroga.