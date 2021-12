Con l’auto nel canale, ma era ai domiciliari: guidava ubriaco e con patente sospesa

Era alla guida in stato di ebbrezza e con patente sospesa il 33enne piacentino coinvolto nella mattinata del 13 dicembre in un incidente stradale lungo la via Emilia tra Sarmato e Rottofreno.

Il giovane, rimasto ferito, aveva perso il controllo della propria auto, uscita di strada e finita in un canale. Come emerso dai successivi accertamenti degli agenti dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, era alla guida con un tasso alcolico oltre tre volte superiore al limite di legge e aveva la patente sospesa. Non solo: era in giro nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, che sono stati revocati: il 33enne è stato quindi condotto dai carabinieri al carcere delle Novate.