Concerto di San Silvestro, il soprano Chiara Isotton sostituisce Silvia Dalla Benetta

La Fondazione Teatri di Piacenza comunica che, a causa di un’indisposizione presentatasi nelle ultime ore di Silvia Dalla Benetta, il soprano Chiara Isotton prenderà parte al Concerto di San Silvestro in programma venerdì 31 dicembre, alle ore 18, al Teatro Municipale.

Si tratta di un gradito ritorno per Piacenza, dove l’artista bellunese ha interpretato Tosca, la scorsa estate, a Palazzo Farnese. Chiara Isotton, che ha anche recentemente cantato nel Macbeth, produzione inaugurale del Teatro alla Scala, sarà interprete di un programma se possibile ancora più accattivante, tra cui spiccano celebri arie da La bohème e Tosca di Giacomo Puccini, dal Trovatore di Giuseppe Verdi e da Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. Il concerto, come già precedentemente annunciato, vedrà protagonista l’Orchestra Farnesiana diretta da Leonardo Sini e la partecipazione in video dell’Étoile Ballet Theatre, con le coreografie di Ines Albertini e Walter Angelini. Si ricorda inoltre che, come da nuove disposizioni in vigore, l’accesso al concerto è consentito solo con Green Pass rafforzato e mascherina di tipo Ffp2.

Informazioni e biglietti: Biglietteria del Teatro Municipale: tel. 0523 385720 – 385721 www.teatripiacenza.it – biglietteria@teatripiacenza.it