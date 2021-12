Congresso Fai Cisl, Affaticati confermato segretario generale

Una dopo l’altra, come passi di seguito sul sentiero in direzione del congresso confederale che si terrà a il 21 e il 22 febbraio, le categorie sindacali della CISL tengono le loro assise, che rinnovano i vertici sindacali. Ieri al congresso FAI CISL, tenutosi a Parma, Fabrizio Affaticati è stato confermato a larghissima maggioranza segretario generale. Entrano con lui in segreteria Barbara Troise Rioda e Roberto Frigatti.

Tema principale dibattuto durante i lavori è stata “l’importanza del comparto alimentare ed agricolo nell’emergenza dovuta alla pandemia” e la “necessità di non dimenticare mai la priorità costituita dalla sicurezza nelle attività di lavoro”. Precarietà, giovani e donne sono stati tenuti presenti dai principali interverventi che si sono succeduti alla presenza di Michele Vaghini, segretario Cisl Parma Piacenza, e di ospiti come Mohamed Saady, segretario nazionale Fai Cisl, e il segretario generale Fai Cisl Emilia Romagna Daniele Saporetti.