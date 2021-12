Contagi a scuola e possibile proroga delle vacanze. I presidi: “Non è risolutivo” “Soluzione opportuna”

Alla vigilia delle vacanze natalizie, le scuole piacentine sono alle prese con un’impennata dei contagi. Nell’ultima settimana – 13-19 dicembre – i casi positivi tra gli studenti della nostra provincia sono stati 138, 81 in più rispetto alla settimana precedente, con ben 16 classi messe in quarantena. Una tendenza che, in vista della riapertura di gennaio, potrebbe portare ad ulteriori misure restrittive. Tra queste, sul tavolo della discussione c’è in queste ore la possibile proroga delle vacanze scolastiche. Al momento solo una proposta, su cui i dirigenti scolastici stanno già però iniziando a riflettere.

“Spero che non si arrivi a una soluzione di questo tipo – commenta Monica Caiazzo, dirigente scolastico del Quinto Circolo, che unisce tre istituti primari piacentini -. Credo che la scuola vada tutelata in tutti i modi: la dad non è un sostituto equivalente alle lezioni in presenza, i bambini hanno bisogno di socialità. Nelle mie scuole attualmente abbiamo in isolamento solo una classe, quindi la situazione è ancora sotto controllo. E’ comunque necessario alzare la guardia, ma prolungare le vacanze non credo possa essere risolutivo per contenere i contagi”.

Più possibilista Simona Favari, dirigente del polo scolastico superiore Volta di Castel San Giovanni, oltre che del Quarto Circolo didattico di Piacenza. “Considerata la situazione che stiamo vivendo in questi giorni, direi che prolungare le vacanze possa essere opportuno. Sono aumentate in maniera progressiva le classi in quarantena ma anche i docenti, e questo ha un impatto organizzativo globale notevole. Al Volta sono in quarantena 6-7 classi, mentre al Quarto Circolo in tutto 5 classi. Tornare alla didattica a distanza sarebbe più funzionale per consentire regolarità: per le scuole superiori questo non sarebbe un grosso problema, mentre per le primarie sarebbe più complicato. In ogni caso saranno le autorità sanitarie a decidere, certo è che la situazione sta peggiorando”.