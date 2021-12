Contagi Covid in aumento, stop a visitatori e accompagnatori in ospedale

“In seguito al costante aumento dei casi di positività a infezione da SARS-CoV-2, al fine di garantire la sicurezza delle persone ricoverate e del personale, la Direzione sanitaria dell’Azienda Usl di Piacenza ha disposto alcuni cambiamenti organizzativi che entreranno in vigore a partire dal 30 dicembre“.

E’ quanto comunica l’azienda sanitaria in una nota. In particolare, non è più consentito l’accesso di visitatori e accompagnatori in ospedale e negli ambulatori territoriali. Rimane possibile accompagnare pazienti minori o persone con disabilità fisica e deterioramento cognitivo che necessitano di assistenza. Sono invariate le modalità di accesso per i visitatori in Pediatria e Ostetricia. Non subiscono modifiche, infine, le regole per gli accompagnatori alla Sala parto, al Pronto soccorso generale, al Pronto soccorso e Osservazione breve intensiva (OBI) pediatrici.

Le disposizioni complessive sono riportate qui: https://www.covidpiacenza.it/come-accedere-in-ospedale-piacenza/