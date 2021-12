Contagi in crescita, l’Emilia Romagna passa in zona rosso scuro nella mappa Ue

Tutto il Nord in rosso scuro, Molise, Puglia e Sardegna in arancione e il resto delle regioni in rosso. E’ la rappresentazione dell’Italia nell’ultimo aggiornamento della mappa dei contagi Covid pubblicata oggi (23 dicembre) dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Anche l’Emilia Romagna, dopo alcune settimane in zona rossa, passa quindi in “rosso scuro” – colore che indica le zone con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione – insieme a Liguria, Lombardia, Piemonte e Provincia autonoma di Trento. Tutte queste regioni si aggiungono a Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, già indicate in “rosso scuro” nel precedente monitoraggio.

Updated 🚦 maps are online! These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic. Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/bQEfsMMbOl — ECDC (@ECDC_EU) December 23, 2021

I colori della mappa (che non corrispondono a quelli in vigore in Italia), basata sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati, sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest’ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si aggiunge il rosso scuro. La raccomandazione per le zone “rosso scuro”, quelle cioè in cui il virus circola a livelli molto elevati (incremento dei contagi superiore ai 500 ogni 100mila abitanti), prevede l’obbligo di test e quarantena per i viaggi da e verso altri Paesi dell’Ue.

E il quadro si conferma critico anche in gran parte dell’Europa; peggiora ancora la situazione in Francia, ormai completamente in rosso scuro, e in parte della Spagna. L’unica zona verde in tutta la mappa è in Romania.