Continuità nella gestione dei rifiuti: a Iren Ambiente fino al 2037 (Ma c’è un ricorso)

Nella seconda metà del 2021 Atersir, l’Agenzia territoriale per la gestione di acqua e rifiuti con sede a Bologna, ha concluso diversi importanti affidamenti dei servizi rifiuti ed idrico sul territorio emiliano-romagnolo. Tra questi anche quello relativo al bacino di Piacenza per quanto riguarda il servizio rifiuti: rinnovato fino al 2037 ad Iren Ambiente. Si tratta di servizi essenziali per i cittadini, che nelle province interessate vengono affidati in concessione ad un gestore per un periodo di almeno 15 anni a seguito dell’aggiudicazione di una gara pubblica. Sono servizi pubblici che, sommati, pesano sul bilancio di una famiglia media di 3 persone attorno ai 900 euro all’anno ed hanno un valore economico pari a circa l’1% del PIL regionale.

Nella nota di Atersir viene indicato anche l’affidamento del servizio gestione rifiuti nelle province di Parma per 778 milioni di euro e Piacenza per 481 milioni di euro. L’aggiudicazione, a seguito di una gara europea, è andata ad Iren Ambiente, già gestore uscente, con uno sconto a favore delle bollette dei cittadini del 4,27% a Parma e del 4,77% a Piacenza. La gara europea (qui tutti gli atti del bando chiuso nel 2018) ha visto la partecipazione di un importante raggruppamento di imprese italo-spagnolo che ha concorso con una propria offerta nella gara. Purtroppo l’avvio del servizio con un nuovo contratto fra Atersir, in rappresentanza dei Comuni, ed Iren Ambiente è ancora sospeso per via di un lunghissimo contenzioso fra i concorrenti alla gara e l’Agenzia. Dopo diverse puntate davanti ai Tar e al Consiglio di Stato, nei prossimi mesi la vicenda giudiziaria dovrebbe concludersi.

“È stata un’attività molto impegnativa, quasi unica nel paese – dichiara il direttore di Atersir Vito Belladonna – in continua evoluzione, che ha richiesto un confronto molto stretto con i comuni. Ha richiesto l’approfondimento e la valutazione di tantissimi aspetti: da quello ambientale, a quello economico, a quello giuridico, a quello della concorrenza, a quello del lavoro. Il risultato è importante. Sinora si sono confermati i gestori uscenti a conferma del valore e della qualità del servizio che già stanno offrendo. Ma voglio sottolineare un aspetto: è vero che non cambia il gestore, ma oggi abbiamo una prospettiva nuova. Il gestore sottoscrive con Atersir e i comuni un contratto di servizio con obblighi ambientali ed economici precisi, ha dovuto proporre uno sconto per aggiudicarsi la procedura e si impegna a realizzare gli obiettivi fissati non solo dalle norme (cosa già oggi più che garantita), ma anche dagli ambiziosi piani della nostra Regione (ad esempio sulla raccolta dei rifiuti, ma anche sui servizi di fognatura e depurazione). Inoltre, la garanzia di stabilità con affidamenti per periodi superiori a 10 anni darà l’opportunità agli amministratori ed ai gestori affidatari di programmare il futuro e tutti gli investimenti necessari, avendo davanti un orizzonte temporale congruo per ammortizzare gli investimenti e per recuperare con maggiore facilità tutte le risorse finanziarie necessarie. In alcuni casi la competizione si porta dietro strascichi di natura giudiziaria complessi e lunghi, ma alcune delle nostre gare hanno visto importanti partecipazioni oltre a quella del gestore uscente”.

“C’è grande soddisfazione per la regolazione dei servizi pubblici locali ambientali – dichiara la presidente di Atersir, Francesca Lucchi – Saremo a breve l’unica regione che attua la regolazione Arera ed affida i servizi in coerenza con le tantissime norme che ne compongono il quadro legislativo. Questo ci consentirà di alzare ulteriormente il livello di qualità ambientale e sostenibilità di cui si avverte un forte bisogno. La nostra Agenzia in tutti questi anni ha affidato i servizi – oramai almeno un servizio in ogni provincia – utilizzando tutte le forme previste dalle norme europee sulla base delle indicazioni ricevute dai territori, dalla gestione pubblica fino alla grande gara europea. L’aggiudicazione ai gestori uscenti – che nella competizione hanno dovuto sfoggiare le loro migliori potenzialità – ci conferma la qualità, a costi mediamente sostenibili, dei servizi sin qui garantiti ai nostri cittadini e la possibilità di fare un ulteriore scatto in avanti nell’attuazione dei paradigmi della sostenibilità e dell’attuazione della circolarità”.