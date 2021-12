Controlli anti covid, sanzionate otto persone e quattro esercizi commerciali

Proseguono sul territorio di Piacenza i controlli per il rispetto delle norme anti covid. La Prefettura comunica con una nota che dal 20 al 26 dicembre sono state controllate 5175 persone 690 attività o esercizi commerciali.

Sono state sanzionate otto persone per il green pass, una per il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e quattro titolari di attività o esercizi commerciali.

Dallo scorso 6 dicembre e sino al 26 dicembre 2021, sono state controllate complessivamente 12mila 416 persone per verificare il possesso del green pass di cui solo 21 sanzionate.

La Prefettura ricorda che prosegue “incessante l’attività dei poli vaccinali, in particolare per la somministrazione della terza dose e delle dosi di vaccino agli under 12”.

“L’andamento della curva pandemica richiede ancora la massima attenzione. Anche in vista delle prossime festività di capodanno – è l’appello del prefetto – , l’impegno e la responsabilità di tutti non devono venir meno: è necessario osservare comportamenti corretti evitando le occasioni di assembramento ed essere rispettosi delle prescrizioni in tema di distanziamento e sull’uso dei presidi”.