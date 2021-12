Controlli della polizia locale Unione Valnure Valchero, tre denunciati

Nel periodo precedente le festività, la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero ha intensificato i controlli per la prevenzione dei reati contro il patrimonio; nei giorni scorsi, in due distinti interventi scaturiti da segnalazioni pervenute, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria tre cittadini stranieri sprovvisti dei documenti necessari per il soggiorno nel territorio italiano.

In particolare, in un primo caso gli agenti identificavano a Gropparello, attraverso la collaborazione della Questura di Piacenza, un cittadino nigeriano, già gravato da precedenti penali, che è stato denunciato per l’inottemperanza all’Ordine di allontanamento del Questore. In un secondo caso, dopo movimentati episodi, una pattuglia intercettava a Vigolzone un’autovettura, segnalata da alcuni cittadini, mentre si aggirava fra la zona collinare dell’abitato con fare sospetto: uno degli occupanti – entrambi di nazionalità marocchina e sprovvisti di documenti – a seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo, con diversi precedenti penali, è stato quindi accompagnato dagli operatori della terza sezione dell’Ufficio Immigrazione presso un centro di permanenza per il rimpatrio.

I due cittadini nordafricani sono stati denunciati dalla Polizia Locale all’Autorità Giudiziaria per reati relativi all’immigrazione clandestina.