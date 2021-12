Covid, continua l’impennata dei contagi +34,2%. Salgono a 567 gli interventi delle Usca

Continua l’impennata dei contagi a Piacenza (+34,2%) con 589 casi registrati tra il 13 e il 19 dicembre rispetto ai 439 dei sette giorni precedenti. E’ quanto riporta l’ultimo report settimanale diffuso dall’Ausl Piacenza sull’andamento dell’epidemia sul territorio.

“In 4 settimane abbiamo raddoppiato i positivi – ha detto il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino -, con una crescita esponenziale”.

207 POSITIVI SU 100MILA ABITANTI – Numeri dei contagi in crescita in Emilia Romagna (+35,4%), in Lombardia (+66,5%) e nel resto del Paese (+40,5%). Il numero dei nuovi positivi è di 207 su 100mila abitanti a Piacenza, 339 in Emilia Romagna, 276 in Italia. Stabile la percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi eseguiti, che passa da 4,1% a 4,4%, oltre 13mila in una settimana. “I numeri vedono una crescita importante, più alti di un mese fa, ma Piacenza è tra le altre provincia d’Italia, tra quelle messe meglio”.

Complessivamente l’incidenza è salita su tutte le classi d’età, anche se i nuovi positivi si concentrano prevalentemente nella fascia 0-17 (375 ogni 100mila abitanti), seguita da quella 18-40 (208). In leggero calo la fascia degli over 80 (da 89 della scorsa settimana a 77).

QUARANTENA – Numeri in salita, quelli delle persone complessivamente in quarantena o isolamento, che passano da 1702 a 2.033: 997 sono positive, 1.036 sono contatti stretti o rientri da zone a rischio.

USCA – Cresce a ritmo esponenziale l’attività delle Usca: il numero di richieste passa dalle 361 della scorsa settimana a 567. “Di questi, circa il 70% sono positivi al covid, mentre la quota restante riguarda malanni di stagione. Quello delle Usca, insieme alla sanità pubblica, è quello maggiormente messo sotto pressione in azienda”.

SCUOLE – Anche qui balzo in avanti dei casi positivi all’interno delle scuole: + 138, che hanno coinvolto 78 classi (in prevalenza primarie con 34 classi), 26 delle quali con contagi interni. Le classi in quarantena attiva alla data del 19 dicembre sono 16, “questo anche grazie ai nuovi protocolli dedisi dal ministero”.

CRA – Buona notizia: anche nell’ultima settimana non è stato registrato nessun caso, ne’ tra gli ospiti ne’ tra gli operatori. “Grazie alle terze dosi. Qui la campagna ha avuto un’adesione del 100 per 100” dice Baldino.

OSPEDALE – In ospedale, gli accessi al Pronto Soccorso scendono a una media di 5 al giorno, mentre i ricoveri sono stabili, 47 in una settimana (nella precedente erano 46). “Dati questi, frutto del grande lavorio svolto dalle Usca – commenta Baldino – che consente di evitare le ospedalizzazioni”. In settimana si sono registrati 8 decessi. Le terapie intensive restano vuote. Nello stesso periodo del 2020, a parità di positivi, avevamo un numero molto più alto di ricoveri. “Al momento sono meno di un quarto dei ricoveri dello scorso anno, quando era tra l’altro in vigore il lockdown. Ulteriore dimostrazione dell’efficacia dei vaccini” conclude Baldino. I decessi riguardano persone anziani e con gravi patologie pregresse.