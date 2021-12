Covid, Emilia sempre in zona rossa nella mappa Ue. 4 regioni in “rosso scuro”

E’ un’Italia ormai completamente colorata di “rosso” quella rappresentata nell”ultimo aggiornamento della mappa dei contagi Covid pubblicata oggi (9 dicembre) dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Nessuna regione, come già nel precedente monitoraggio, è in zona verde; solo cinque (Umbria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) sono “arancioni”, mentre quattro (Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia) vengono mostrate in “rosso scuro”, colore che indica le zone con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione. Tutte le altre regioni, tra cui l’Emilia Romagna (nella stessa fascia anche nei due precedenti monitoraggi), sono inserite in zona rossa.

Updated 🚦 maps are online! These maps aim to support the @EUCouncil

recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic. Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/Xa1lRrKJeO — ECDC (@ECDC_EU) December 9, 2021

I colori della mappa (che non corrispondono a quelli in vigore in Italia), basata sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati, sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest’ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si aggiunge il rosso scuro. La raccomandazione per le zone “rosso scuro”, quelle cioè in cui il virus circola a livelli molto elevati (incremento dei contagi superiore ai 500 ogni 100mila abitanti), prevede l’obbligo di test e quarantena per i viaggi da e verso altri Paesi dell’Ue.

E la situazione resta critica anche in gran parte dell’Europa, in particolare nei Paesi dell’Est. Peggiora la situazione della Francia, stabile invece quella di Spagna e Portogallo.