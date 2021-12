Croce Rossa, due nuovi mezzi elettrici per il trasporto dei disabili

Sono stati presentati in piazza Mercanti i due nuovi mezzi elettrici della Croce Rossa Italiana di Piacenza destinati al servizio di trasporto di persone con disabilità. La cerimonia ai piedi dell’albero di Natale si è svolta alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri e dell’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati con il vertice della Croce Rossa piacentina guidato dal vicepresidente provinciale Pilade Cortellazzi.

Cortellazzi ha spiegato che i pullmini destinati al trasporto delle persone con disabilità adesso sono 18: “Sono quasi tutti euro 6 e con questi due ultimi abbiamo iniziato con l’acquisto di mezzi elettrici per aumentare l’attenzione verso l’ambiente”. “Il grazie va a atutti gli operatori che tutti i giorni effettuano 300 viaggi – ha aggiunto – per il trasporto dei bambini disabili e degli adulti, ci sono circa 200 bambini e 50 adulti trasportati ogni settimana. Tutti i nostri operatori, autisti e assistenti hanno fatto un corso di primo soccorso e disostruzione delle vie respiratorie in età pediatrica. Volevo estendere il ringraziamento a tutti i volontari che si stanno spendendo in questa pandemia a formare una rete di sostegno a fianco di chi ha bisogno”.

Il sindaco Patrizia Barbieri ha voluto rivolgere un ringraziamento alla Cri: “La nostra Croce Rossa ancora una volta si dimostra vicina al territorio, non solo nelle situazioni di emergenza e nella quotidianità. Con l’acquisto di questi due nuovi mezzi elettrici ha dimostrato anche una grande attenzione verso l’ambiente. Il loro lavoro è fondamentale e insostituibile, per questo essere qui oggi significa anche ringraziarli a nome di tutta la comunità”.