Cultura e sport, a Castello un bonus per i giovani: contributi fino a 400 euro

CSG+ (Cultura, Sport, Giovani plus) è il nuovo progetto sperimentale, promosso dall’amministrazione di Castel San Giovanni, pensato per incentivare i giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni ad avvicinarsi al mondo della cultura e dello sport. Si tratta di una “card giovani” che prevede un contributo da un minimo di 180 euro ad un massimo di 400 euro da spendere entro il 31 dicembre 2022 nel circuito di attività castellane aderenti: sarà possibile utilizzare il contributo per andare a teatro, al cinema, acquistare libri, fare un abbonamento in palestra o, ad esempio, per seguire corsi di danza o canto. Il tutto attraverso un’app gratuita da scaricare sullo smartphone o tramite “family card” (chi non ne è in possesso potrà farne richiesta).

“È un modo per responsabilizzare i ragazzi, per aiutarli nella risocializzazione ma anche per sostenere due settori – quello culturale e quello sportivo – essenziali per trasmettere formazione, educazione e disciplina e che sono stati fortemente colpiti dalle chiusure coattive dovute all’emergenza sanitaria” commenta l’assessore alla cultura Wendalina Cesario. I requisiti per accedere sono: residenza a Castel San Giovanni; presenza nel nucleo familiare di figli di età compresa tra i 14 e i 17 anni frequentanti la scuola secondaria di primo o secondo grado; ISEE fino a 35.000 euro. Le domande dovranno pervenire in Comune entro il 27 dic 2021 tramite la compilazione del modulo al seguente link: https://login.yes-ticket.it/mo dulo.php. Il logo del progetto è stato ideato da MaxCasaroli, mentre la parte tecnica verrà seguita da Yes!ticket società del Gruppo 360pay. Per ulteriori info consultare l’avviso a questo link.